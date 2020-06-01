Италия заявила о готовности принимать российских туристов с 15 июня

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01.06.2020, 11:53, Новости дня

Италия готова принимать российских туристов с 15 июня и рассчитывает, что российское руководство к тому времени пойдет на открытие границ, сообщил глава итальянского диппредставительства в Москве Паскуале Терраччано.

«Мы надеемся, что 15 июня границы [Евросоюза для туристов] будут открыты. Я надеюсь, что с 15 июня и российское руководство разрешит въезд в страну. Потому что ни один российский турист не поедет в Италию, если потом ему придется столкнуться с трудностями, чтобы вернуться домой», – передает ТАСС слова посла.

Он добавил, что Италия не планирует вводить обязательные медицинские справки о вакцинации от коронавируса для въезда туристов в страну.

«На данный момент не предусмотрено никаких ограничений на въезд в Италию, каких-то особенных справок не требуется. Разумеется, будут меры предосторожности, контроль по приезде, но мы не усложняем процедуру выдачи виз», – сказал Терраччано.

Напомним, ранее в мае итальянские СМИ сообщали, что власти Италии прорабатывают возможность создания «туристических партнерств» для восстановления летнего туризма, в том числе правительство страны рассчитывают на установление специальных коридоров с Россией, Германией и Китаем.



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