Протестующие в США попытались сжечь «церковь президентов» рядом с Белым домом

01.06.2020, 11:53, Новости дня

Участники акций протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне осквернили и подожгли историческую «церковь президентов».

В ночь на понедельник протестующие сорвали с церкви Святого Иоанна флаг и сожгли его. Вандалы также разбили окно церкви и оставили на ее стене граффити. Они попытались поджечь здание изнутри, но пожарным удалось ликвидировать возгорание, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC4Washington .

Глава епархии Вашингтона Мэриэнн Бадд сообщила газете Washington Post, что поджог произошел на цокольном этаже, где расположены офисные помещения. В момент пожара в церкви никого не было.

Желто-белая церковь Святого Иоанна была воздвигнута на площади Лафайетт в начале XIX века. Ее называют «церковью президентов», поскольку лидеры США искали здесь духовное руководство в критические моменты национальной истории.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели задержанного полицией США афроамериканца Джорджа Флойда. Судя по видеозаписи задержания, полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц Миннеаполиса. Стражей порядка отстранили от выполнения обязанностей.

В пятницу уволенного полицейского задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. Однако семья Флойда потребовала переквалифицировать обвинения задержанному полицейскому на более тяжкие.

В ряде городов США, в том числе в Вашингтоне, после убийства афроамериканца ввели комендантский час.

Ранее в понедельник участники акции протеста в центре Вашингтона начали громить витрины магазинов.