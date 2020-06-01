Английские автосалоны возобновляют работу

01.06.2020, 11:50, Новости дня

Автосалонам Англии разрешено открывать свои двери для клиентов c сегодняшнего дня, 1 июня.

Стоит упомянуть, что автосалоны, расположенные на территории Великобритании, приостановили свою работу 23 марта, когда в стране начали действовать ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом.

Дилерские центры, которые находятся в Англии, с 1 июня могут продавать новые и подержанные автомобили, а также осуществлять сервисное и послепродажное обслуживание. Все демонстрационные залы должны пройти оценку риска Covid, совершаемую департаментом здравоохранения и безопасности, который потребует соблюдения таких мер, как введение социального дистанцирования, предоставление дезинфицирующего средства для персонала и клиентов, а также предоставление средств индивидуальной защиты (СИЗ) для работников автосалонов.

Ведущие производители машин сотрудничали с обществом производителей и продавцов автомобилей (SMMT) и национальной ассоциацией франчайзинговых дилеров (NFDA), чтобы разработать руководство для открытия выставочных залов.

Дилеры будут использовать новые операции, такие как, к примеру, назначение времени посещения для отдельно взятого клиента, чтобы исключить возможность скопления людей. Кроме того, машины будут демонстрироваться на дисплеях, а реальные экземпляры будут показаны только в случае конкретной необходимости. Все тестовые автомобили будут обрабатываться дезинфицирующими средствами после каждого заезда.

Несколько фирм также будут внедрять большее количество цифровых услуг, в том числе заполнять все документы в цифровом виде и предлагать руководства в формате видео.

Также несколько автомобильных компаний будут продолжать предлагать расширенные услуги онлайн-продаж.

По причине того, что продажи практически прекратились с марта, фирмы ожидают скорейшего увеличения спроса как на новые, так и на подержанные автомобили, особенно со стороны клиентов, чьи контракты проката должны были истечь в течение периода блокировки. Но есть опасения, что продолжающееся экономическое и социальное воздействие коронавируса повлечет за собой низкие продажи до конца текущего года.

Дилеры в Северной Ирландии должны открыться в понедельник, 8 июня. Когда начнут работать автосалоны в Уэльсе и Шотландии, ещё не было решено.