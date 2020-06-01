Мнение: Не надо из Органов опеки делать “монстров” – иногда детей надо спасать

01.06.2020, 11:45, Разное

Главный вопрос – кто и зачем поставил камеру в доме этой семьи? Почему видео оказалось в сети? Если Органы опеки – это противозаконно. Если полиция – тоже, хотя у них были подозрения в насилии в отношении детей и угрозе жизни. Члены семьи – они себя крепко подставили, потому что на видеокадрах, которые сейчас изучают, – не самое лучшее обращение с детьми. Как раз был День адвоката 31 мая, адвокат и должен разобраться вместе с СК в этой непростой ситуации. Я ее вижу вполне ясно. А вы? Приходилось с операми кататься по таким вызовам, будучи криминальным корреспондентом. Это – жестокая реальность социального дна.

Началась она с вранья. “Семья из Оренбургской области попросила помощи с жильём — и опека забрала у них пятерых детей”. Нет, все было не так. Детей забрали не поэтому.

Малышей забирали как обычно – с матом, применением силы и слезами детей. А вы как хотели?! Так всегда бывает. И дети, даже избитые и психологически задавленные, не понимают, что родители плохие. Если они в самом деле плохие. СК уже начал проверку — обещают принять все необходимые меры и проверить действия сотрудников. Пока дети находятся в больнице, назначен суд.

И вот уже более интересные подробности в ситуации с многодетной семьей из Оренбургской области от пресс-службы регионального МВД. Оказывается, на заседании по делам несовершеннолетних приняли решение об изъятии детей у семьи, чтобы направить их в медучереждение для оказания помощи. Дети в ней нуждались. Ранее выезды в эту семью с целью проверки осуществлялись неоднократно(!) Сама мать пятерых детей три раза(!) привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

А еще у детей обнаружены телесные повреждения – о чем это говорит, вы и сами понимаете. Не простые синячки, а “телесные повреждения”. Женщине, кстати, много раз говорили о необходимости оказания медпомощи детям, на что с ее стороны (есть в протоколах) применялась физическая сила к представителям органов опеки и даже сотрудникам полиции. В пресс-службе регионального главка МВД заявили, что сотрудники были вынуждены применить силу в этот раз, поскольку гражданка оказывала сопротивление.

Старший помощник руководителя регионального ведомства СК Радик Галимов рассказал о ходе расследования, как все началось: “Пару лет назад один из малышей попал в реанимацию, а многодетная мать три раза привлекалась за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, детей осматривать не давала”. Бросалась с кулаками.

Что касается жилья, оно аварийное. Дети для того и заводятся, бывает, чтобы сильно улучшить жилищные условия. А если вовремя жилищные условия не улучшаются, они же и виноваты. Пусть СК окончательно разбирается. Но, судя по всему, этим деткам жить в детдоме. А родителям – лечиться у психиатра. Хотя вряд ли поможет.

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