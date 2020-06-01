Мнение: Алтарь, который хотел взорвать Гитлер

01.06.2020, 11:35, Разное

Почему «Гентский алтарь» такой ценнейший трофей для всех армий, чем круче других алтарей, и почему надо узнавать его в лицо.



Ян ван Эйк и Губерт ван Эйк. "Гентский алтарь" (в раскрытом виде), 1432. Собор Святого Бавона, Гент.

Громадный алтарь из множества створок, написанный в 1432 году, хранится в главном храме бельгийского города Гент. Со временем он стал символом города и самым заманчивым трофеем страны. На него все время покушались. Для начала, в XVI веке местные власти хотели подарить его английской королеве Елизавете Тюдор в благодарность за помощь в войне с испанцами (но потомки супругов, подаривших работу церкви, поставили этому делу юридическую подножку — молодцы!)

Алтарь в закрытом виде



В 1790-х центральную часть забрали французы. Оставшиеся же боковые панели кто-то, говорят, местный викарий, сплавляет налево: и в 1816 году их покупает для своей коллекции прусский король. После свержения Наполеона из Парижа возвращается центральная панель (и стоит голая, без боковин). Когда началась Первая мировая война, и немцы вошли в город, ее прячут. Немецкие войска обыскали весь Гент, чтобы найти оставшиеся части и отвезти туда же, в берлинский музей. Но безуспешно. А когда в Первой мировой войне немцы были разбиты, бельгийцы же оказались на стороне победителей. И по условиям Версальского мира 1919 года, потребовали вернуть из Берлина украденное в 1816 году. Злопамятные какие!

Наконец, казалось бы, все створки алтаря воссоединились… Но не судьба.

Алтарь в интерьере храма поражает своими размерами. Он стоит в узкой капелле, и, чтобы увидеть его задние створки, надо обходить, протискиваясь, вдоль стенки. На этом фото видно, что "Адам" и "Ева" как-то бледноваты: потому что фотография сделана во время постепенной реставрации алтаря. Подлинные створки с Адамом и Евой в этот момент находились в музее на реставрации, а тут пока стоят репродукции.



В 1934 году неизвестный похитил створку с изображением Праведных судей и оборотную створку с Иоанном Крестителем гризайлем. И потребовал за них 1 млн. франков выкупа! "Иоанна Крестителя" похититель подбросил в знак доброй воли, но сделка так и не состоялась. "Праведные судьи" сгинули без следа.

Алтарь с украденной створкой после похищения



Некоторое время алтарь стоял без одной доски, как с выбитым зубом, а в 1941 году местный художник по сохранившимся фотографиям написал идентичную копию украденного, которая и заняла опустевшее место. Специально, чтобы подчеркнуть, что это замена, а не подлинник, копиист нарисовал одному из персонажей лицо тогдашнего короля Леопольда III.

А украденные "Праведные судьи" стали для жителей Гента своего рода "Библиотекой Ивана Грозного": они ее ищут и ищут, периодически перекапывая разные участки города, где (по мнению гадалок, рентгенологов или внезапно найденных старых документов) она может быть закопана. Еще они вскрывают бетонные полы гаражей, эксгумируют могилы подозреваемых и ищут в гробницах, а также не выбрасывают ни один старинный предмет мебели, не проверив, не вделана ли в него эта створка.

Наконец, во время Второй мировой войны немцы опять возжелали Гентский алтарь. И увезли его в Германию. Опять. (Да, меня это тоже уже утомило даже просто писать, а представьте, насколько это достало бельгийцев в режиме реального времени). Когда стало ясно, что все пропало, "Гентский алтарь" и многие другие сокровища мирового искусства спрятали в шахтах и заминировали.

Шедевр Яна ван Эйка был найден американскими войсками в шахтах Альаусзее у Зальцбурга. Нажать на кнопку, слава богу, фашисты не успели.

Теперь давайте коротенько о том, почему из всех расписных алтарей, стоящих в западноевропейских храмах, именно Гентский алтарь — такой особенный.

Во-первых, него весьма сложный и загадочный сюжет, который расшифровывают искусствоведы в толстых книгах, и однозначного решения до сих пор нет. Фактически — это вся Библия, которую живописец сумел законспектировать и изложить в красках.

Центральная панель "Поклонение мистическому Агнцу" будет понятна как следует лишь тем, кто очень хорошо помнит книгу "Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис)".



Желающим закопаться в сюжет рекомендую книгу: Успенский Б. А. "Гентский алтарь Яна ван Эйка: Композиция произведения. Божественная и человеческая перспектива"



Во-вторых, он очень красивый, очень большой и очень разнообразный. Его можно разглядывать часами: цветы, деревья, одежды, украшения, глаза, лица, крылья ангелов…

Но мало ли в мире картин XV века. В чем еще дело?

Фрагмент створки "Поющие ангелы". Второму справа это дело явно надоело уже как-то. или у него над ухом кто-то фальшивит. Кстати, философский вопрос: фальшивят ли ангелы? или всегда поют идеально?



Самая главная ценность этого произведения в том, когда и кем он был создан. Его автором был Ян ван Эйк (и брат его Губерт), который был пионером использования масляных красок. Для своего времени это было таким же прорывом, как изобретение таблицы Менделеева или ядерного синтеза. И "Гентский алтарь" является зримым воплощением начала совершенно новой эпохи в изобразительном искусстве. После него религиозное искусство стало другим. Аналогичным образом через столетие, после создания "Джоконды", навеки изменится искусство портрета. А веками позже такой поворотной вехой станет "Черный квадрат" Малевича.

Яркий, красочный, похожий на мозаику из драгоценных камней, "Гентский алтарь" — это будто магическая карта прекрасного мира искусства, изучая мельчайшие фрагменты которой ты познаешь все больше и больше о мире, искусстве, культуре, религии и красоте. Главное — начать вглядываться в его детали.

Все створки алтаря в едином коллаже

