Мнение: Америка полыхает

01.06.2020, 11:30, Разное

В США продолжаются беспорядки. Неделю назад чернокожий погиб во время задержания полицией, и теперь банды мародёров громят в знак протеста магазины уже в нескольких десятках городов.

Дерек Шовин, державший колено на шее задержанного, ветеран полиции. Ранее он уже застрелил кого-то при задержании, но тогда применение силы сочли оправданным. Погибший, Джордж Флойд, преступник-рецидивист, пять раз сидел в тюрьме, последний раз за вооружённое ограбление. Официальное вскрытие показало, что чернокожий умер не от удушья, однако взбудораженные банды, разумеется, не верят полицейскому патологоанатому:

https://www.mercurynews.com/2020/05/29/read-murder-complaint-details-george-floyds-last-minutes/

Погибшего задержали, так как подозревали в том числе в употреблении наркотиков. Возможно, именно наркотики, а не колено полицейского, стали причиной гибели символа текущей революции. Вместе с тем, повторюсь, полиции никто не верит — видеозапись, на которой полицейский «душит» задержанного, слишком наглядна, чтобы кому-то захотелось нудно разбирать «за» и «против».

Обе стороны конфликта, полицейские и революционеры, выступают в своём привычном репертуаре. Мародёры громят церкви и магазины, полицейские ведут себя с подчёркнутой грубостью и жестокостью по отношению к «мирным протестующим»:

https://www.youtube.com/watch?v=kratPMWLtGU

Хороших в этой истории нет. Жестокость властей по отношению к гражданскому населению переходит в США все мыслимые в XXI веке границы, однако и революционеры не вызывают ни малейшей симпатии. У нас по известным историческим причинам революционеров выставляли героями, однако по факту термин «революционер» должен стоять на одной полке с терминами «террорист» или «каратель», так как поступки революционеров сходны до степени смешения с поступками других политических преступников.

Наши прозападные СМИ тем временем осторожно поддерживают… чёрный протест. Конечно, для Америки было бы выгоднее, чтобы протесты побыстрее подавили, однако президентом США сейчас является Дональд Трамп, и потому глубинное государство заинтересовано в разжигании гражданской войны.

Цитирую характерную статью с «Эха Москвы»:

https://echo.msk.ru/blog/karina_orlova/2652031-echo/

Трамп… явно испугавшись пятничных протестов перед Белым Домом, написал в твиттере, что «если бы протестующие прорвались через забор Белого Дома, их бы встретили самые злые собаки и самое зловещее оружие, когда-либо виданное»… это как если бы Ангела Меркель написала по поводу протестующих против несправедливости евреев, что их встретят самым ядовитым газом из всех когда-либо существовавших.

…

Многие в России и даже те, кто уехал из России в США, считают, что чернокожие просто, видимо, от рождения преступники. Однажды я такое прямо и услышала: «ну мы же понимаем, что чернокожие просто более склонны к преступности»…

Главной причиной массовой неблагополучности среди чернокожих является институциональный расизм. Вообще когда говорят о расизме, то речь идет именно об институциональном расизме. Именно поэтому нельзя всерьез говорить о так называемом «обратном расизме», по отношению к белым. Вам могут встретиться неприветливые или грубые или наглые чернокожие, которые вам могут нахамить просто потому, что вы белый. Но нет ни одного общественного института в США, который бы устанавливал дискриминационный режим в отношении белых…

Самым ярким примером институциональной дискриминации является образовательная система США. Так, в государственную школу в Америке можно ходить только в районе проживания. Это автоматически делит школы на черные, а значит, плохие, потому что в неблагополучных районах, и белые, а значит, хорошие. Переехать в район с хорошей школой почти всегда невозможно — из-за хорошей школы цены на недвижимость в районе взлетают до небес. Соответственно, в хорошие государственные школы в США ходят только богатые и почти всегда белые. Нужно ли говорить, что поступить в хороший университет из плохой школы невозможно. Соответственно, у чернокожего ребенка ничтожно мало шансов, почти ноль, выбраться из замкнутого круга через социальные лифты.

Разумеется, это пропаганда. В американских университетах учится полно негров, при этом любые чернокожие родители вполне могут сейчас обеспечить детям нормальное образование на дому — хотя бы при помощи репетиторов из Индии, услуги которых стоят очень недорого. Более серьёзной проблемой является презрение к знаниям в среде американских чернокожих, традиция дразнить словами «ты как белый» тех, кто пытается нормально учиться в школе, и тех, кто не хочет нарушать закон вместе с остальными подростками. «Крабовая ментальность» тянет чернокожих на дно гораздо надёжнее, нежели любые реальные или вымышленные притеснения со стороны белых американцев:

https://en.wikipedia.org/wiki/Acting_white

В США «вести себя как белый» — уничижительный термин, обычно применяемый к чёрным, которые воспринимаются как предатели своей культуры из-за того, что они выполняют социальные ожидания белого общества. В частности, успехи в учёбе могут рассматриваться как форма продажности.

В России нечто похожее наблюдается в некоторых кругах по отношению к тем, кто много и хорошо работает. Когда выходец из неблагополучной среды бросает пить, получает дополнительное образование, становится руководителем или открывает бизнес, прежнее окружение говорит про него, что он «зазнался», «целует задницу начальству», «ворует» и так далее.

К счастью, люмпен-прослойка в России не имеет достаточно буйных лидеров, которые могли бы вывести её на улицы громить магазины и жечь автомобили. В США дела обстоят гораздо хуже: страна регулярно подкатывает к самой грани гражданской войны, и только энергичные действия силовиков позволяют государству загнать революцию обратно в подполье.

Как я уже писал ранее, Америка — это не «плавильный котёл», в котором люди разных национальностей переплавляются в однородную массу американцев, а нестабильный реактор, который непременно взорвётся, как только его перестанут охлаждать мощными потоками денег.

Сейчас США подходят к очень серьёзному испытанию. Во-первых, деньги на исходе: в стране кризис, количество безработных зашкаливает, печатный станок работает в непредусмотренном заводом режиме. Во-вторых, глубинное государство готово ради сохранения власти на всё, в том числе и на гибель Америки в пожаре гражданской войны. В качестве иллюстрации: телеканал CNN с видимой симпатией пишет о мародёрах даже после того, как те разгромили его штаб-квартиру в Атланте. Параллельно с этим CNN обвиняет в организации беспорядков «русских агентов»:

https://ria.ru/20200601/1572254536.html

Посмотрим, сумеет ли Дональд Трамп взять ситуацию под контроль. Вероятно, на этот раз таки сумеет: опыт показывает, что репрессивная машина США очень сильна. Тем не менее раскол общества в США становится с каждым годом всё шире, всё опаснее. Страна очень нездорова, и её болезнь, увы, стремительно прогрессирует.