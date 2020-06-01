 

Митрополит Чувашский Варнава умер от двусторонней пневмонии на 90-м году жизни

01.06.2020, 11:30, Новости дня

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава умер в возрасте 89 лет от двусторонней пневмонии, сообщили в Чувашской митрополии.

«1 июня на 90-м году жизни отошел ко Господу глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Митрополит Варнава был госпитализирован в городскую больницу и был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония», – передает РИА «Новости» сообщение митрополии.

Отмечается, что за время 44-летнего служения митрополита Варнавы были восстановлены семь монастырей, открыто более 210 приходов, восстановлено Чебоксарское духовное училище.

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров) родился 21 апреля 1931 года в селе Высокое Рязанского района Рязанской области. Происходил из древнего священнического рода, ведущего свое начало от XVII века.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Ляшко заявил, что на время второй волны коронавируса Минздрав будет предлагать другую стратегию

01.04 / Брата Ермака лишили статуса советника руководителя Чернобыльской зоны – СМИ

27.05 / Восточный фланг НАТО и учения «Защитник Европы-2020»

20.04 / СК начал выявлять видеоролики с издевательствами над учителями

20.04 / Минкультуры разработало меры поддержки федеральных учреждений

08.04 / ЦИК Украины тестирует систему смены места голосования онлайн

15.04 / На фоне кризиса Турция расширяет полномочия Фонда национального благосостояния

06.05 / AirBnb уволит 2000 человек и откажется от IPO

26.05 / Боевики обстреляли блокпост “Марьинка” – Госпогранслужба

12.05 / Путин встретился с Сечиным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска