Экстремистов из «СССР» задержали в Кирове

01.06.2020, 11:30, Новости дня

Полиция разоблачила в Кирове филиал запрещенной экстремистской организации «Союз славянских сил Руси» («СССР»), информирует региональное управление МВД.

Организация, также известная как «Домой в СССР» и просто «СССР», до запрета располагала филиалами в нескольких десятках регионов России.

«Трое жителей областного центра, являясь участниками данного объединения, организовали деятельность его филиала в Кировской области, в том числе вовлекая новых участников. В ходе обысков были обнаружены и изъяты экстремистские материалы и средства их изготовления», – передает РИА «Новости» сообщение управления.

Возбуждено уголовное дело о работе экстремистской организации. Задержанным уже предъявили обвинение, но в СИЗО их помещать не стали, ограничившись подписками о невыезде.

Напомним, в августе 2019 года Верховный суд Республики Коми признал экстремистской организацией межрегиональное общественное объединение «Союз славянских сил Руси», которое выступает за воссоединение республик СССР, не считая его легитимным.

Организацию организовал уроженец Душанбе Сергей Тараскин, который также является лидером «Союза славянских сил Руси». Он с 1986 года работает врачом-стоматологом.