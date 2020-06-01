Сорок городов США ввели комендантский час в связи с беспорядками

01.06.2020, 11:24, Новости дня

В США шестой день продолжаются протесты, переросшие в беспорядки. Демонстранты требуют суда над четырьмя сотрудниками полиции за их роль в гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Они утверждают, что они протестуют не только против жестокого обращения полиции с чернокожими, но и против системного расизма в США.

Тем временем полиция во многих городах пытается обеспечить соблюдение ночного комендантского часа, сообщает Голос Америки. Примерно 40 городов, включая Лос-Анджелес, Майами, Детройт и Филадельфию, запретили уличные демонстрации после наступления темноты. Мэры некоторых крупных городов ввели комендантский час на неопределенное время. Губернаторы Техаса и Вирджинии ввели чрезвычайное положение.

Во многих городах протесты, которые носили мирный характер, переросли в поджоги и разгром витрин магазинов. Полиция, вооруженная щитами и дубинками, пыталась оттеснить ряды демонстрантов, распыляя в их сторону слезоточивый газ.

Полицейские в Вашингтоне применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы оттеснить толпу из более тысячи человек, которые собрались в парке Лафайетт через дорогу от Белого дома. Фонари, которые обычно подсвечивают Белый дом снаружи, в эту ночь были погашены.

Как сообщили источники The New York Times и CNN, президент США Дональд Трамп 29 мая укрывался от протестующих в подземном бункере. Он пробыл там около часа. Вместе с ним там были его жена Меланья и младший сын Бэррон. Решение отправить президента и его семью в убежище приняла Секретная служба.

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер ввела комендантский час с вечера воскресенья до утра понедельника и призвала Национальную гвардию округа Колумбии на помощь полиции. Войска Национальной гвардии также работали совместно с полицией Атланты, чтобы обеспечить соблюдение комендантского часа в этом городе.

Комендантский час не вводился в Нью-Йорке, где днем полиция держалась на расстоянии от демонстрантов, но ночью были случаи, когда стражи порядка врывались в толпу, чтобы очистить территорию и произвести аресты, а демонстранты бросали в них различные предметы.

Президент Дональд Трамп считает, что большую часть ответственности за насилие несут “антифа и другие радикальные левые группировки”, и заявил, что его администрация внесет антифашистское движение “Антифа” в список террористических организаций. Тем временем агентство Reuters отмечает, что число приверженцев или членов движения “Антифа” среди участников протестных акций остается неизвестным.

По данным Associated Press, за последние два дня по всей стране было арестовано не менее 4100 человек. Многочисленным предприятиям Миннеаполиса был нанесен значительный материальный ущерб в пятницу, когда протестующие беспорядочно грабили магазины в районе рядом с местом гибели Флойда.

Демонстрации начались 26 мая в Миннеаполисе, где 46-летний чернокожий мужчина Джордж Флойд скончался, после того как его задержали, заковали в наручники и положили на землю лицом вниз, а полицейский прижимал его шею коленом более восьми минут.

Через четыре дня полицейскому Дереку Човину, который задерживал Флойда, были предъявлены обвинения в убийстве третьей степени и непреднамеренном убийстве второй степени. Он и трое других полицейских, которые стояли рядом и не вмешивались, были уволены. 1 июня Човин должен появиться в суде в Миннеаполисе. Генеральная прокуратура Миннесоты возьмет на себя руководство в ведении дела.