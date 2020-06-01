 

Все модели Jeep в России начали продавать с доставкой на дом

01.06.2020, 11:17, Разное

Абсолютно все модели марки Jeep, доступные для покупки в России, начали продавать со скидкой и с доставкой на дом. Это стало возможным благодаря новой опции в маркетплейсе «СберАвто».
Ещё в апреле в «Сбербанке» рассказали о намерении существенно расширить список возможностей в приложении и добавить дистанционную покупку автомобилей от производителя. Первой в этом списке стала корпорация Jeep, транспортные средства которой уже доступны в «СберАвто». Приобретая любой внедорожник марки пользователю сделают персональную скидку, а сам автомобиль можно заказать с доставкой на дом.

Jeep является не единственным брендом, доступным для покупки в «СберАвто». Как и прежде пользователь может выбрать и другие марки транспортных средств, но в этом случае покупка будет совершаться у дилера. В случае же с Jeep, речь идёт о работе непосредственно напрямую с производителем внедорожников.



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