Петербургский детский хоспис проведет акцию «Белый цветок» для врачей

01.06.2020, 11:16, Новости дня

Санкт-петербургский детский хоспис в честь своего десятилетия передаст городу второе здание стационара в Павловске, на реконструкцию которого было направлено 32 млн рублей, и проведет акцию «Белый цветок» в больницах города.

1 июня исполняется 10 лет первому в РФ государственному детскому хоспису и 17 лет – одноименному благотворительному фонду. За это время был пройден сложный путь от небольшой благотворительной организации до учреждения, которое помогает детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями по всей стране.

«Благодаря инициативе фонда, поддержке государства и неравнодушию людей Детский хоспис сегодня – это несколько стационаров для детей в Петербурге и Московской области, центр социальной помощи, сеть мобильных служб в регионах. Это ресурсный центр, школа добровольцев, тренинги для родителей и курсы подготовки специалистов. Это построенная с нуля система детской паллиативной медицинской помощи», – говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Кроме того, благотворительный фонд «Детский хоспис» летом прошлого года открыл стационар для детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями в городе Павловск. К 1 июня 2020 года фонд передал городу второе здание стационара в Павловске, на реконструкцию которого было направлено 32 млн рублей. Новый корпус позволит специалистам хосписа улучшить качество и расширить спектр оказываемых услуг.

Также в честь праздника хоспис считает важным поблагодарить Петербург и его жителей за поддержку. Дети и родители в рамках акции «Белый цветок» передадут в больницы города сделанные своими руками белые цветы, чтобы сказать спасибо врачам и медицинским работникам за спасение жизней и заботу о здоровье людей в условиях пандемии.

«В этом году мы очень переживали, что из-за ограничений не сможем подарить петербуржцам белые цветы, и добрая петербуржская традиция напоминать о ближних, нуждающихся в помощи, прервется. Но потом решили, что традиции благотворительности – это живая история добрых дел, и внесли корректировки с учетом пандемии. В этом году главной темой акции «Белый цветок» станет благодарность врачам», – рассказал основатель и руководитель Санкт-Петербургского детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко.