Экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков

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01.06.2020, 11:16, Новости дня

Шведский экономист и футуролог Челль Нордстрем считает, что в ближайшие десятилетия самые развитые 600 городов мира, в том числе Москва, Шанхай и Лондон, будут обеспечивать около 80% всей экономики. При этом сами города децентрализуются и будут напоминать скопление «поселков».

«Уже сейчас многие мегаполисы при всех своих урбанистических пейзажах не являются прежними городами – они начинают расползаться на отдельные районы, внутри которых люди живут своей жизнью», – отметил экономист в комментарии РБК.

Он сравнил такие поселки с университетскими городками внутри больших городов, где живут и работают люди, связанные с наукой и образованием. Нордстрем предположил, что сейчас образу такого будущего больше всего соответствует Кремниевая долина или израильский город Реховот, где расположены несколько университетов.

«Такие поселки начнут возникать и в других крупных городах. Скажем, Шанхай превратится в россыпь примерно из 150 небольших городков», – полагает экономист.

Челль Нордстрем широко известен как автор бестселлеров«Бизнес в стиле фанк» и «Караоке-капитализм» (обе книги переведены на десятки языков). Был советником и консультантом в правительстве Великобритании, а также во многих корпорациях (Pharmacia, Ericsson, Volvo, Procordia, Gambro и т.п.).



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