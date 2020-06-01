Мнение: Погромы в Вашингтоне

01.06.2020, 11:15, Разное

Свежие погромы в Вашингтоне, которые докатились и до Белого Дома, где полиции пришлось блокировать толпы протестующих двигавшихся к Белому Дому.

В протестах уже нашли русский след https://russian.rt.com/inotv/2020-06-01/Pryamikom-iz-russkoj-metodichki-Syuzan. А вы что думали, рука Кремля тут не при делах? Как бы не так. Еще и толсто намекают на то, что помимо Кремля, протесты разжигают Китай и Иран. Как будто это что-то плохое. Ждем интервью про осмотр шпиля в Вашингтоне.

В Ричмонде и ряде других городов протестующие взялись памятники конфедератам

Вот здесь https://www.dailymail.co.uk/news/article-8373907/Protesters-cities-target-Confederate-monuments.html есть еще