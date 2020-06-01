Прикинувшиеся полицейскими мигранты обокрали водителя в Москве

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01.06.2020, 11:08, Новости дня

Сотрудники полиции Москвы задержали двух приезжих из ближнего зарубежья, подозреваемых в краже денег у водителя в Москве, сообщила замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь.

По ее словам, в отдел полиции поступило заявление от приезжего мужчины. Он сообщил, что неизвестные похитили из его куртки 130 тыс. рублей. Водитель ехал на своем автомобиле по улице 800-летия Москвы. Увидев в зеркало заднего вида машину, которая моргала фарами, решил остановиться, думая, что в автомобиле имеется неисправность.

«Из следовавшего за ним транспортного средства вышли незнакомцы, один из которых представился сотрудником полиции. Осмотрев карманы куртки заявителя, мужчины сели в свою машину и скрылись. Вскоре потерпевший обнаружил, что у него пропали денежные средства. Общая сумма материального ущерба составила 130 тыс. рублей», – передает РИА «Новости» слова Гузь.

Она добавила, что сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 26-летний и 29-летний приезжие из ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.



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