Полицейские в США обстреляли съемочную группу Deutsche Welle

01.06.2020, 11:08, Новости дня

За несколько минут до прямого включения из Миннеаполиса корреспондент Deutsche Welle Штефан Зимонс и оператор Макс Ферг попали под обстрел сл стороны полиция, которая потребовала от них покинуть место протестов.

На видеоматериалах с места происшествия видно, как после звука выстрела один из стоявших в нескольких десятков метров полицейских опускает предмет, напоминающий оружие, передает Deutsche Welle.

Во время последовавшей перепалки полицейские потребовали от журналистов покинуть место протестов, несмотря на то, что те предъявили документ об аккредитации. «Мой оператор был подвержен риску еще сильнее, чем я. Все могло закончиться действительно очень плохо», – сообщил Зимонс.

По его словам, что полицейские находились в состоянии сильного стресса.

Это не единственный инцидент с представителями СМИ во время продолжающихся уже несколько дней протестов в США. Так, незадолго до этого инцидента три полицейских автомобиля по неизвестным причинам окружили работавших на месте журналистов еще одного телеканала. Кроме того, 30 мая от резиновых пуль пострадали два сотрудника информагентства Reuters и корреспондент шведской газеты. 29 мая в Миннеаполисе была задержана съемочная группа телеканала CNN, которая вела прямой репортаж о протестах.

Тем временем число американских штатов, в которых задействована Национальная гвардия США с целью урегулирования беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, увеличилось до 21. Протесты вспыхнули в, по меньшей мере, 140 городах, информирует New York Times, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в «причастности к беспорядкам» в США. При этом она заявила, что делает такие умозаключения, основываясь на «собственном опыте», поскольку в последнее время она не знакома с информацией разведки.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые начались начались после гибели задержанного полицией в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.