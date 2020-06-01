 

В Совфеде ответили на заявление о причастности РФ к беспорядкам в США

01.06.2020, 10:53, Новости дня

«Эта версия несостоятельна даже для самых отъявленных русофобов», — сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя заявление бывшего советника по нацбезопасности экс-главы США Барака Обамы Сьюзан Райс о причастности РФ к беспорядкам в Соединенных Штатах.

«Я еще до этого заявления говорил, что американцы обязательно будут переводить серьезную проблему на нас, что это русские подготовили все происходящее в США, вплоть до того, что полицейский был нашим агентом», — сказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в «причастности к беспорядкам» в США. При этом она заявила, что делает такие умозаключения, основываясь на «собственном опыте», поскольку в последнее время она не знакома с информацией разведки.

«США попытались через опосредованных людей, бывших при власти, информированных, ввести и доказать обществу новую версию. Но она несостоятельна даже для самых отъявленных русофобов. Ни в одной стране мира ни за какие деньги так взорвать общественное мнение невозможно. В Соединенных Штатах назрели среда, условия и обстоятельства», — подчеркнул сенатор. 

По его словам, такая линия поведения угрожает кампании по выборам президента США — под вопросом шансы не только действующего главы страны Дональда Трампа, но и кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена. «В США еще помусолят немного эту тему, но продолжать не будут. Даже  журналисты с проплаченными позициями будут понимать, что это будет выглядеть смешно с учетом остроты протестных настроений. Нельзя перевести фокус внимания на вмешательство извне, не решив социальные проблемы. В стране серьезный экономический кризис и 36 млн безработных», — отметил собеседник. 

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые начались  начались после гибели задержанного полицией в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. 

Клинцевич добавил, что полицейских США (чьи действия стали непосредственным поводом для беспорядков) отличает чувство исключительности, заносчивость и высокомерие с точки зрения игнорирования здравого смысла, психологии, человеческих качеств и той колоссальной критической ситуации, связанной с экономикой. «Наши полицейские на их фоне — просто воспитатели в детском саду, которые, призывая к дисциплине, делают это вежливо и толерантно, чуть-чуть грозя пальчиком», — сказал сенатор.



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