 

Мишустин заявил о готовности общенационального плана по экономике

01.06.2020, 10:53, Новости дня

Общенациональный план действий по восстановлению экономики в понедельник будет представлен в администрацию президента, он должен обеспечить выход на траекторию роста, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Премьер уточнил, что документ подготовлен с участием регионов и представителей делового сообщества, состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям.

«Выполнить его будет необходимо до конца следующего года. Сегодня план будет представлен в администрацию президента», – отметил он, передает РИА «Новости».

Главной целью плана Мишустин назвал выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличение реальных доходов граждан на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынка труда, образования, быстрого и качественного строительства жилья.

22 мая Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому предусматривается увеличение в два раза минимального размера пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет, а также повышение максимального размера пособия для тех, кто остался без работы в период декрета.

11 мая президент Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости, которая подразумевает в том числе возможность прямой субсидии на выплаты зарплат.



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