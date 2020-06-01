Chevrolet Suburban получил специальную версию для бездорожья

01.06.2020, 10:53, Разное

Длиннобазный Chevrolet Suburban получил специальную версию Z71, заточенную для сурового бездорожья. Транспортное средство оснастили новыми системами помощи, защитными панелями и понижающей передачей.

Chevrolet Suburban нового поколения дебютировал в салонах в конце 2019 года, но только сейчас в компании решили представить общественности новую версию своего транспортного средства. Она имеет ряд существенных улучшений, которые помогут заметно легче проходить проблемные участки на бездорожье. Для этого в транспортное средство установлен полный привод с понижающей передачей и ассистент Hill Descent Control, помогающий на спуске. Также имеются несколько защитных панелей на двигателе и днище, а шоссейные колёса заменены на 20-дюймовые диски с шинами All-Terrain.

Внешне Chevrolet Suburban Z71 отличается от стандартного внедорожника наличием более массивного бампера с двумя проушинами. Он выделяется и по размерам, так как инженерам пришлось заметно уменьшить бампер, чтобы увеличить угол въезда транспортного средства на препятствие. Отличается и решётка радиатора, став агрессивнее в сравнении с дорожной версией. В плане технических характеристик добавилась задняя независимая подвеска и возможность установить под капот турбированный дизельный двигатель, объёмом три литра.