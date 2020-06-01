В РФ начали перечислять выплаты семьям на более чем 14 млн детей

01.06.2020, 10:53, Новости дня

Власти РФ уже в понедельник начнут перечислять выплаты семьям на более чем 14 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании главы правительства с вице-премьерами.

«Перечисление начинается сегодня, и мы предполагаем, что по заявлениям, которые поступили до 25 мая, уже сегодня будет перечислено 145,7 миллиарда рублей для 14,6 миллиона наших детей. Мы очень рассчитываем, что здесь все сработают и эти средства дойдут до людей», – передает РИА «Новости» слова Голиковой.

Она также пообещала, что все запланированные россиянам выплаты по поддержке в период пандемии будут произведены.

«Мы эту работу продолжаем, мы активно мониторим процессы и, безусловно, исполним ваши поручения, которые касаются выплат всем, кому они положены в соответствии со всеми состоявшимися решениями», – сказала Голикова.

Тем временем премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в ходе совещания с вице-премьерами, что на выплаты для детей от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей поступило уже 12,5 млн.

«На сегодняшний день их (заявок) поступило более 12,5 миллионов и обратиться за выплатами можно будет до конца сентября. Никаких документов, чтобы получить средства представлять не нужно. Прошу Татьяну Алексеевну Голикову и Антона Олеговича Котякова контролировать как идут эти выплаты и оперативно реагировать в случае возникновения у граждан с детьми проблем с получением такой поддержки», – сказал он.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что выплата по 10 тыс. рублей на ребенка коснется порядка 22 млн детей, со взрослыми мера коснется более чем 50 млн человек.

Минфин перечислил в Пенсионный фонд для единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет и на детей до 3 лет 222,1 млрд рублей.

Ранее, Госдума приняла закон, который увеличивает с 1 июня размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.