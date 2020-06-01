Московские парки подготовили к открытию

01.06.2020, 10:48, Новости дня

С 1 июня в Москве начинается второй этап смягчения режима самоизоляции из-за распространения коронавируса, в связи с этим городские парки открыты для прогулок и занятий спортом. Также в столице открыли прокат самокатов и велосипедов.

«Парки Москвы вновь открыты для долгожданных гостей. Мы с нетерпением ждем наших посетителей, но просим соблюдать все необходимые меры безопасности и использовать средства индивидуальной защиты, беречь себя и своих близких», – сообщатся на сайте мэра столицы.

Исключение составляет парк «Зарядье». Власти напомнили, что по-прежнему важно соблюдать социальную дистанцию и не допускать большого скопления людей. В связи с этим прогулки и спортивные пробежки в парках и природных уголках города доступны при условии соблюдения графика. Спланировать свой визит можно онлайн с помощью специальной карты, а также в приложении «Моя Москва» и с помощью сервиса «Яндекс.Карты».

Кроме этого, посетители парков должны носить медицинские маски и защитные перчатки, также будет запрещено использование лавочек, беседок, детских и спортивных площадок.

Отмечается, что на прогулочных маршрутах установили информационные щиты, на дорожки и тропинки нанесли разметку. Напоминания о необходимости соблюдения профилактических мер будут звучать и по радио.

Продолжает действовать запрет на проведение культурно-массовых мероприятий и досуговых занятий. Запрещено проводить пикники и жарить шашлыки.

В парках и на природных территориях будут вести ежедневное патрулирование и видеомониторинг. Если количество посетителей будет превышать допустимое, вход для гостей может быть ограничен.

Также в столице открыли велопрокат и прокат самокатов для всех желающих. Для курьеров и волонтеров велопрокат останется бесплатным, а для остальных пользователей тарифы останутся такими же, как в прошлом году.

«Уверен, что за время самоизоляции многие соскучились по активному образу жизни, поэтому в этом сезоне такой транспорт будет особенно популярен, а кто-то, возможно, даже совсем откажется от личного автомобиля и выберет велосипед или самокат. Так мы смогли бы дольше поддерживать хорошую экологическую обстановку, которую сейчас наблюдаем», – рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В этом сезоне для горожан будет доступно около 6 тыс. велосипедов на 629 станциях. Также в распоряжении жителей Москвы окажется более 2,6 тыс. электрических самокатов.

В пресс-службе напомнили о необходимости ношения перчаток и масок. После поездки следует обработать антисептиком руль, ручки тормоза и другие части велосипеда. Регулярно дезинфицировать велосипеды и самокаты будут операторы проката.

Отмечается, что для поездки, как и на любом другом транспорте, нужно иметь цифровой пропуск.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений. До этого мэр столицы на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам прогулки по графику.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие ограничения снимут в Москве с 1 июня.