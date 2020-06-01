Подозреваемые в совращении несовершеннолетних задержаны в Петербурге

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01.06.2020, 10:48, Новости дня

По делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних в Санкт-Петербурге задержаны еще два человека, сообщил источник в силовых структурах.

В воскресенье сообщалось о двух задержанных, которые стали фигурантами дела о растлении малолетних.

«Теперь задержаны уже четверо», – сообщил источник ТАСС.

В воскресенье в петербургском главке МВД сообщили, что в городе выявлены и задержаны подозреваемые в сексуальном насилии над подростками. В ГСУ СК РФ по Петербургу сообщали, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132, ч. 3 ст. 135, ч. 3 ст. 134 УК РФ (развратные, насильственные действия сексуального характера).

По версии следствия, подозреваемые совершали преступления сексуального характера с 2014 года по настоящее время. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль и потребовал в кратчайшие сроки установить всех причастных к преступлениям, а также количество пострадавших.

В ведомствах не уточняли число задержанных. Источник в силовых структурах сообщал, что изначально фигурантами дела стали два человека, один из которых работает на исследовательском судне «Профессор Логачев». Собеседник агентства также отмечал, что один эпизод насилия уже удалось установить, а также определить жертв злоумышленников.



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