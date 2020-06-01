Минтруд подготовил проект введения нового пенсионного удостоверения

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01.06.2020, 10:48, Новости дня

Минтруд разработал проект введения пенсионного удостоверения в виде пластиковой карточки для пенсионеров в России, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

«Мы подготовили проект постановления, предусматривающий введение пенсионного удостоверения как возможной опции для наших граждан. Пенсионное удостоверение будет выглядеть как пластиковая карта, ее можно будет получать по желанию нашими пенсионерами в отделениях ПФР», – передает ТАСС слова Котякова.

Он отметил, что проект проходит межведомственное согласование и в ближайшее время будет отправлен в Минюст.



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