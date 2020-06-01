Диана Крюгер и Норман Ридус не скрывали своих чувств на пикнике с дочкой

01.06.2020, 10:45, Разное

Диана Крюгер и Норман Ридус сделали перерыв в самоизоляции и отправились на прогулку в один из парков Беверли-Хиллз. Вместе с 43-летней актрисой и 51-летним актером была и их дочь, имя которой родители до сих пор не обнародовали – а девочке, к слову, этой осенью исполнится 2. Расположившись на траве, они устроили мини-пикник и со стороны смотрелись как идеальная семья “с картинки”: мило беседовали, целовали друг друга, смеялись и играли с дочкой, обнимая ее, угощая снеками и читая ей детские книги с яркими рисунками.

Диана Крюгер и Норман Ридус с дочкойДиана Крюгер впервые стала мамой 2 ноября 2018 года. В начале января 2019 года Диана и Норман обращались к папарацци с просьбой уважать их личную жизнь и не делать фотографии дочери:

Наша главная задача — позволить ей расти в условиях конфиденциальности и безопасности. Помогите нам достичь этой цели и не публикуйте подобные снимки.

Однако репортеры к словам пары не прислушались и продолжили охотиться за заветными кадрами. Диана сперва настаивала на своем, прикрывая коляску пеленкой или пряча личико малышки в слинге, но вскоре ей это надоело, и в апреле она впервые показала миру дочь.

Диана Крюгер и Норман Ридус с дочкойСпустя некоторое время после родов 43-летняя Диана дала редкое интервью на тему личной жизни и рассказала, почему созрела на материнство лишь в таком возрасте.

Раньше я была очень эгоистичная и совсем не задумывалась о детях. Впервые желание стать матерью посетило меня только после 35. Тогда я подумала: “А почему бы и нет”. И просто стала ждать подходящего человека, – рассказала Крюгер интернет-журналу PorterEdit.

Норман Ридус, по признанию актрисы, оказался тем самым мужчиной, с которым она хотела бы познать радость материнства. Кстати пришелся и родительский опыт Нормана – от предыдущих отношений с Хеленой Кристенсен у него есть сын Мингус Люсьен Ридус, которому сейчас уже 20 лет.