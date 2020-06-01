 

Впервые за время карантина: королева Елизавета II совершила прогулку верхом на пони

01.06.2020, 10:45, Разное

“Мир никогда не будет прежним” – пишут под своими снимками пользователи Instagram в связи с пандемией коронавируса. Но некоторые традиции остаются нерушимы даже в такое нестабильное время, что доказала королева Елизавета II, совершив свой традиционный променад по территории Виндзорского замка.

Королева была замечена на конной прогулке: она каталась верхом на 14-летнем пони по кличке Балморал Ферн по парку, прилегающему к замку, где она самоизолируется вместе с супругом, герцогом Эдинбургским. Это случилос впервые после введения мер против коронавируса: предыдущее фото королевы на публике было сделано 19 марта, когда она покидала Букингемский дворец.

Королева Елизавета II и пони Балморал ФернКоролева Елизавета II и пони Балморал ФернНе появилась королева перед подданными и в день своего рождения: 21 апреля ей исполнилось 94. Отмечать его Елизавете пришлось в очень узком кругу: из-за пандемии в Виндзорский замок, где монарх проводит карантин с 98-летним принцем Филиппом, родственников не пускают. Впрочем, поднять бокал с семьей удалось виртуально – например, по конференсколлу из США с королевой связался и ее внук принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл и годовалым сыном Арчи.

Королева Елизавета II с семьей



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