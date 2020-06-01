Дубинский инициировал открытие уголовных производств в отношении захвата Плисецкого гранитного карьера

01.06.2020, 10:40, Новости дня

Народный депутат от фракции “Слуга народа” Александр Дубинский обратился к главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко и министру юстиции Денису Малюське с требованием открыть уголовные производства в связи с возможным сговором между нардепом от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Игорем Киселевым и ООО “Трудовой дом Труд”, а также частным исполнителем Павлом Говоровым и должностными лицами “Укргазбанка”. По информации Дубинского, они организовали захват ООО “Плисецкий гранитный карьер” (ООО “ПГК”). Об этом сообщается на сайте политика.

Дубинский считает, что им может быть предъявлено несколько обвинений: умышленное доведение компании до банкротства, фальсификация документов, невыполнение решений судов и прочее.

“Плисецкий гранитный карьер был доведен до банкротства руками исполнителя Говорова, который игнорировал постановления судов и пособничал захватчикам предприятия. На текущий момент работа ООО “Плисецкий гранитный карьер” остановлена, и оно не может осуществлять свою деятельность. Поскольку была незаконно изъята производственная техника – экскаваторы. Хотя еще в середине 2019 года ООО “ПГК” было функционирующей компанией. У него была задолженность по кредиту “Укргазбанка”, которая постепенно выплачивалась”, – отмечается в сообщении.

По данным Дубинского, ПГК взял в “Укргазбанке” кредит на 64 млн грн, он был реструктуризирован и предприятие подписало с банком мировое соглашение. По кредиту заемщик перечислил 56 млн грн, в том числе 20,9 млн грн после заключения мирового соглашения, но после смены руководства “Укргазбанк” отказался выполнять договоренность и частный исполнитель Говоров наложил арест на имущество ПГК, а также вынес постановление о взыскании вознаграждения на €250 тыс.

“В июне и июле 2019 года Плисецкий гранитный карьер направлял в “Укргазбанк” письма с предложениями по выплате задолженности, однако они тотально игнорировались. Тот же “Укргазбанк” блокировал план санации ООО “ПГК”, который был разработан компанией в соответствии с Кодексом Украины по банкротству. Все делалось, чтобы остановить предприятие и захватить его. В том числе с нарушением судебных запретов на взыскание имущества и других правовых актов”, – пишет пресс-служба Дубинского.

Политик заявил, что необходимо отдельно расследовать действия Говорова в отношении ООО “ПГК” и отменить его постановления, а также записи об обременении, которые были проведены регистратором Киево-Святошинской госадминистрации Киевской области по фамилии Ткаченко.

Нардеп считает произошедшее рейдерским захватом карьера в пользу компании “Трудовой дом Труд”, которую он называет “однодневкой без активов, состоящей из одного участника”.

“Ее интересовали не только оборудование гранитного карьера, но и его лицензия на ведение горнопромышленной деятельности, получение которой требует большого времени и усилий”, – сказано в сообщении пресс-службы политика.