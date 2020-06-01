 

Пашинян заявил, что заразился коронавирусом

01.06.2020, 10:40, Новости дня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что заразился коронавирусом. Он рассказал об этом на своей странице в Facebook, обращение расшифровало “Радио Азатутюн”.

“Сейчас я не на работе по простой причине. Вчера оказалось, что мой тест на коронавирус был положительным, и я хочу сказать, что у меня не было никаких симптомов, просто потому, что планировалось выйти на передовую, я решил пройти тестирование, и тест оказался положительным. Более того, после этого мы прошли тестирование всей семьей, и всей семьей, по сути, мы имеем положительный результат, то есть заражены коронавирусом”, – отметил армянский премьер.

Он предположил, что мог заразиться во время переговоров.

“Официант, который расставлял стаканы на столе, делал это без перчаток. Я сделал ему замечание и попросил, чтобы стакан заменили, но допускаю, что официант и раньше так поступал. Через некоторое время у него также был подтвержден коронавирус”, – сказал Пашинян.

Он добавил, что будет работать из дому.

“Мне просто жаль, что это случилось, но это случилось. И наша стратегия и тактика остаются прежними: мы должны научиться жить параллельно с коронавирусом”, – резюмировал Пашинян.

Մեր թեստը, ցավոք, դրական է։

Posted by Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան on Pühapäev, 31. mai 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 1 июня во всем мире коронавирусом заразилось 6 166 978 человек. Жертвами COVID-19 стали 372 037 человек, выздоровело 2 641 330. В Армении инфицированы 9282 человека, умер 131.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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