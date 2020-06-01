Жир для мозга, или почему семечки не подпрыгивают на сковородке

01.06.2020, 10:28, Новости дня

Общеизвестно, что жир жиру – рознь. И если одни жиры могут организму навредить, то другие просто необходимы. Из каких продуктов их может "брать " организм? Насколько полезны, например, семечки? И почему они не всегда "подпрыгивают" на сковородке во время жарки? Не значит ли это, что перед продажей из них "выкачивают" все полезные жиры?

Об этом Вести.Ru спросили доктора медицинских наук, президента национального проекта "Здоровье нации" Дмитрия Еделева.

Семечки подсолнечника используются, в первую очередь, для производства подсолнечного масла, которое затем употребляется для приготовления пищи.

Подсолнечник выращивается практически во всем мире, и РФ входит в тройку наиболее крупных производителей семян подсолнечника в мире.

С точки зрения питания, пищевые жиры важны для здоровья и нормального функционирования всего человеческого организма. Пищевые жиры — это строительные кирпичики организма, особенно в детском возрасте, носители биологически активных веществ и витаминов, источник энергии.

Мембраны наших клеток в основном состоят из фосфолипидов, триглицеридов и холестерина, а это — жиры. Они физически отделяют внутреннюю часть клетки от внешней среды. Жиры в мембранах контролируют движение веществ в клетку и из нее.

Состав жиров в мембране влияет на ее текучесть, вязкость и молодость. Жирные кислоты с короткой цепью и ненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в маслиничных растениях, делают мембраны более гибкими. Именно поэтому мы говорим, что хорошие нерафинированные жиры сохраняют молодость организма и продляют жизнь.

Подсолнечное масло, арахисовое, виноградное, кукурузное, горчичное, рыжиковое, конопляное, хлопковое, оливковое, кунжутное, авокадо, какао, фисташковое, сафроловое, кешью, кедровое, тыквенное масла содержат высокие концентрации полезных для здоровья ненасыщенных жиров.

Самый богатый жирами орган – это человеческий мозг, он на 60 процентов состоит из жиров, наш разум зависит от жиров.

При этом самая жирная ткань нашего организма — это сетчатка глаза. Наше зрение зависит от жиров.

Пищевые жиры являются переносчиком жирорастворимых витаминов A, D, E и K, без них всасывание жирорастворимых витаминов невозможно. Жирные кислоты участвуют во многих физиологических процессах – таких, как воспаление, заживление, свертывание крови.

Жиры являются наиболее концентрированным источником энергии для организма, вдвое превышая по калорийности белки или углеводы. Специалисты в развитых странах мира рекомендуют, чтобы 20-35 процентов от общего ежедневного потребления энергии приходилось на пищевые источники жиров.

При этом насыщенные жиры должны составлять не более трети всех потребляемых жиров, а две трети ненасыщенные из полезных растительных масел.

Замечено, что диеты с низким содержанием жиров отрицательно влияют на уровень липидов в крови, провоцирую многие заболевания.

Кстати, на юге Италии, где люди живут долго и любят оливковое масло, жиры составляют 37 процентов от общего ежедневного потребления энергии.

При этом в пищу должны поступать только высококачественные жиры — они дают здоровье и долголетие.

Что же касается семечек подсолнечника, которые "не скачут" на сковородке при жарке, то тут объяснение очень простое. Свежая семечка и ядро содержат небольшое количество остаточной влаги, которая при нагревании испаряется, взрывая семечку. Сотни маленьких "паровых бомб" на сковородке — вот откуда треск и подпрыгивание свежих семечек, а старые, иссушенные, "молча" лежат на горячем металле. И (по секрету): масло там уже не того качества.