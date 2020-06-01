В РФ подтвердили 9 тыс. новых случаев коронавируса

01.06.2020, 10:16, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 9035 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 414 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 9035 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 40,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2297, Подмосковье – 728, Санкт-Петербурге – 364.

Всего в стране выявлено 414 тыс. 878 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 175 тыс. 877 человек, из них 3994 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 162 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 4855 человек.

Накануне, 31 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9268. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 233.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.