 

В РФ подтвердили 9 тыс. новых случаев коронавируса

01.06.2020, 10:16, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 9035 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 414 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 9035 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 40,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2297, Подмосковье – 728, Санкт-Петербурге – 364.

Всего в стране выявлено 414 тыс. 878 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 175 тыс. 877 человек, из них 3994 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 162 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 4855 человек.

Накануне, 31 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9268. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 233.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / ЕГЭ-2020 задумали перенести на август

30.05 / Журналисту ВГТРК удалось попасть в спецлабораторию Минобороны

01.05 / Питерская пенсионерка сбросила из окна 100 тысяч рублей мошеннику

19.05 / Путин: заявления на выплату 10 тысяч рублей поданы на каждого второго российского ребенка

24.04 / ЕС потратит на восстановление экономики от коронавируса 1,5 трлн евро

03.05 / Украинский журналист признался в обмане русскоязычных туристов

08.04 / “ВОЗ реально все провалила”. Трамп пригрозил сократить финансирование организации

14.05 / В медучреждениях Дагестана выявлен недостаток лекарств и тестов на коронавирус

25.04 / Несколько монахинь в Нижегородской области заразились коронавирусом

17.04 / AP: ФБР не проверило надежность досье Стила с компроматом на Трампа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска