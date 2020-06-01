К конкурсу «Большая перемена» присоединились более 600 тыс. школьников

01.06.2020, 10:16, Новости дня

Заявки на участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена» подали свыше 600 тыс. старшеклассников, сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко на открытии онлайн-фестиваля, приуроченного к Международному дню защиты детей.

Кириенко поздравил участников фестиваля «Большая перемена» и всех школьников с Международным днем защиты детей, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Сегодня я хотел бы сказать слова благодарности всем тем, кто помогает сделать ваше детство счастливым. В первую очередь, вашим родителям. У нас был по-настоящему удивительный учебный год, когда последние несколько месяцев вся учеба шла из дома, и многие родители на себе почувствовали, как непрост труд педагога и учителя. Давайте сегодня все вместе скажем «Спасибо!» нашим учителям, которые справились с этим вызовом, не прекращали учебные занятия из своего дома, осваивали новые для себя компьютерные технологии», – отметил Кириенко.

Также он обратился к школьникам: «Режим обучения онлайн каждого из вас сделал более ответственным, а значит, чуть более взрослым. Вам самим пришлось управлять обучением, своим графиком, бороться с искушением заняться личными делами. Но это и делает человека взрослым – возможность выбора. Потому что все в жизни зависит от вас самих».

Кириенко добавил, что в конкурсе «Большая перемена» принимают участие уже более 600 тыс. школьников, и каждый день поступают новые заявки.

В ближайшее время в конкурсе начнется этап решения кейсов, задачи для него предоставляют крупнейшие российские компании – партнеры «Большой перемены». Еще одна особенность конкурса – в отличие от любой другой предметной олимпиады, конкурсные испытания «Большой перемены» построены таким образом, что каждый подросток сможет найти в нем возможности для реализации. В конкурсе девять тематических направлений, посвященных искусству и творчеству, науке и технологиям, журналистике, волонтерству, исторической памяти, путешествиям, городской среде, здоровому образу жизни и экологии.

«Цель конкурса «Большая перемена» – дать каждому из вас попробовать себя в самых разных направлениях. Каждый человек талантлив. Вопрос только в том, чтобы понять, в чем твой талант, и не побояться пробовать свои силы и действовать. А задача государства, школы, родителей – всех нас вместе – создать условия для того, чтобы талант каждого человека был реализован. РФ для этого, по истине, страна возможностей», – подчеркнул Кириенко.

Он также сообщил, что в рамках фестиваля объявлен старт очередного этапа конкурса «Добро не уходит на каникулы» и поблагодарил всех, кто на протяжении последних нескольких месяцев уже принимал участие в волонтерской работе.

«Режим самоизоляции для большого количества людей с ограниченными возможностями или людей преклонного возраста создал серьезные ограничения. Мы очень благодарны сотням тысяч людей, которые помогали близким родственникам, соседям или незнакомым пожилым людям, которым очень нужна была эта помощь. Спасибо вам за то, что включились в эту работу. Я абсолютно уверен, что это принесло пользу не только тем, кому вы помогали, но и вам самим. Ведь самый большой шаг вперед мы делаем, не когда помогают нам, а когда у нас появляется возможность помогать другим. Именно в этот момент ты становишься взрослее и принимаешь свои самостоятельные решения», – заключил он.

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал 28 марта. Участие в нем могут принять школьники 8-10 классов. Регистрация открыта на сайте БольшаяПеремена.онлайн. Первый этап конкурса – дистанционный. После тестирования конкурсанты выполняют творческое задание, а затем их ожидают работа с кейсами, очные соревнования и финал, который состоится в октябре. Присоединиться к конкурсу и начать тестирование школьники смогут до 23 июня.