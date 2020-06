В городах США введен комендантский час в связи с продолжением протестов

Воскресенье стало шестым днем уличных протестов во многих городах США, участники которых выражали возмущение в связи с гибелью Джорджа Флойда и призывали к переменам. Тем временем полиция во многих городах пытается обеспечить соблюдение ночного комендантского часа.

Примерно 40 городов, включая Лос-Анджелес, Майами, Детройт и Филадельфию, запретили уличные демонстрации после наступления темноты. Губернаторы Техаса и Вирджинии ввели чрезвычайное положение.

Мэры некоторых крупных городов, включая градоначальницу Сан-Франциско Ландон Брид, заявили, что комендантский час введен на неопределенное время.

Аналогичные события происходили во многих городах, где протесты, которые носили мирный характер, переросли в поджоги и разгром витрин магазинов. Полиция, вооруженная щитами и дубинками, пыталась оттеснить ряды демонстрантов, распыляя в их сторону слезоточивый газ.

Полицейские в Вашингтоне применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы оттеснить толпу из более тысячи человек, которые собрались в парке Лафайетт, через дорогу от Белого дома. Перед этим демонстранты прошли маршем от Говардского университета, скандируя «Нет справедливости, нет мира, нет расистской полиции».

Фонари, которые обычно подсвечивают Белый дом снаружи, в эту ночь были погашены.

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер ввела комендантский час с вечера воскресенья до утра понедельника и призвала Национальную гвардию округа Колумбии на помощь полиции.

Незадолго до полуночи недалеко от Белого дома горело множество пожаров. Вскоре после полуночи агентство Associated Press сообщило, что Национальная гвардия округа Колумбия была призвана в полном составе. Местные пожарные сообщили, что один из потушенных пожаров находился в подвале исторической Епископальной церкви Святого Иоанна, в нескольких кварталах от Белого дома.

Box Alarm 1525 H St NW. #DCsBravest had fire in basement of church. Fire extinguishing. Checking for extension.

— DC Fire and EMS #StayHomeDC Lite (@dcfireems) June 1, 2020