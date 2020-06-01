 

Убившему восьмерых сослуживцев рядовому Шамсутдинову добавят обвинение в покушении на убийство

01.06.2020, 10:02, Новости дня

Печать учебников, книг, газет, журналов, брошюр и бланковСолдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который расстрелял восемь сослуживцев в воинской части в Забайкалье, предъявят обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщил его адвокат Равиль Тугушев. 

“Ему было предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (“Убийство”), но так как два человека остались живы, обвинение разделили на две части. Во-первых, осталось обвинение по статье 105, во-вторых, добавится статья “Покушение на убийство”, – сказал адвокат. 

 

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в военной части №54160 в поселке Горный Читинской области 25 октября 2019 года. Он убил восьмерых человек, по предварительной версии, из-за дедовщины и угрозы насилия.

Минобороны заявляло, что причиной трагедии в Горном якобы стал нервный срыв солдата, не связанный с военной службой.
Организации “Офицеры России” и “Комитет солдатских матерей” 6 ноября заявили об отсутствии дедовщины в армии в России. Глава “Офицеров России” Сергей Липов даже говорил, что “у этого солдата смешалась компьютерная реальность с жизненной”, и предположил, что за оружие Шамсутдинова заставили взяться “пробелы в целом в системе воспитания”.
Отец срочника настаивает на версии убийства из-за дедовщины.
Некоторые бывшие срочники рассказывали об издевательствах и травле, которым солдат подвергал один из погибших, старший лейтенант Даниил Пьянков. Именно его первым застрелил Шамсутдинов, когда открыл огонь.

Воинскую часть, где произошло массовое убийство, решили расформировать. Минобороны выплатило семьям погибших военнослужащих по 6,68 млн рублей компенсации.

 



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