Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его семья заразились коронавирусом

01.06.2020, 8:02, Новости дня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сдал положительный тест на коронавирус. Об этом он сообщил в прямой трансляции на своей странице в фейсбуке.

По словам премьера Армении, COVID-19 заразилась вся его семья. У Пашиняна и его близких нет температуры и симптомов заболевания.

“Я сдал тест на коронавирус. К сожалению, у меня выявлена коронавирусная инфекция. После этого тесты сдали члены моей семьи, к сожалению, у них тоже выявлена инфекция. У нас нет симптомов, температура нормальная. Сейчас мы все самоизолированы, буду работать из дома. Здесь для этого есть все удобства”, – отметил Пашинян.

Пашинян также отметил, что, по всей вероятности, он заразился коронавирусом во время рабочего совещания. “Поскольку я соблюдал все нормы безопасности, надеюсь, что не заразил инфекцией других сотрудников правительства. Все мы должны соблюдать эпидемиологические нормы безопасности – носить маску, держать социальную дистанцию и часто мыть руки”, – подчеркнул он.

В Армении по состоянию на утро 1 июня за сутки выявили 355 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 69 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 3 386, заразившихся – 9 282. С начала эпидемии в стране умер 131 человек. 29 мая премьер-министр Никол Пашинян информировал, что по числу заразившихся на 1 млн человек “Армения обошла Иран и Францию и приближается к итальянскому сценарию”.