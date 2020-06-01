 

Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять салоны самолетов

01.06.2020, 9:53, Новости дня

Роспотребнадзор больше не настаивает на требовании от авиакомпаний соблюдать лимит в 50% загрузки салонов самолетов.

Ведомство согласовало подготовленные Росавиацией рекомендации, в них требования по заполнению салонов самолетов на 50% нет, передает «Коммерсант». 

По данным издания, в Минтрансе и Росавиации не поддерживали требование по введению лимита заполняемости салона.

Сами авиаперевозчики были готовы принять это ограничение, но при условии субсидирования второй половины мест.

Источник издания в одной из крупнейших российских авиакомпаний считает, что смягчение рекомендаций пойдет на пользу отрасли. Но даже это не позволит выйти перевозчикам в прибыль этим летом. По его мнению, в лучшем случае в плюс произойдет в 2021 году.

На прошлой неделе Роспотребнадзор подготовил рекомендации для восстановления пассажирских перевозок для гражданской авиации. Сообщалось, в частности, что на первом этапе пассажиров будут пускать на борт только в защитных масках и перчатках, которые будет запрещено снимать во время полета.

Ранее Росавиация также разработала правила для пассажиров самолетов и экипажа в рамках восстановления перевозок в гражданской авиации.

Авиакомпания «Аэрофлот» ввела обязательное ношение средств индивидуальной защиты на борту во время всего полета.



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