Путин поручил признать ж/д перевозки и водный транспорт пострадавшими от коронавируса

01.06.2020, 9:53, Новости дня

Президент Владимир Путин поручил включить железнодорожные перевозки и внутренний водный транспорт в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса.

«Правительству Российской Федерации: включить в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), следующие виды экономической деятельности: деятельность по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом, а также деятельность внутреннего водного транспорта», – говорится в поручениях, опубликованных по итогам совещания по транспорту, которое прошло 7 мая.

Срок исполнения до 10 июня.

В этой связи глава государства поручил на фоне коронавируса выделить морским и речным круизным компаниям в 2020 году 320 млн рублей компенсаций по лизингу. «Обеспечить выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований в объеме 320 млн рублей на осуществление в 2020 году финансовой поддержки российских судоходных компаний, осуществляющих морские и речные круизные перевозки, в целях компенсации их расходов по договорам, заключенным этими судоходными компаниями с российскими лизинговыми компаниями. … Доклад – до 10 июня» – говорится в поручениях.

В то же время Путин поручил выделить РЖД «60,5 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на реализацию проекта по развитию железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, в том числе 30,5 млрд рублей, предусмотренных на 2021 год в Фонде национального благосостояния на указанные цели, а также определить порядок использования этих средств». Срок исполнения – 15 июня.

Также правительству совместно с Банком РФ поручено «принять решения, обеспечивающие размещение в 2020 году бессрочных облигаций открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на общую сумму 370 млрд рублей, в целях финансирования инвестиционной программы названного акционерного общества и акционерного общества «Федеральная пассажирская компания». В документе отмечается, что при необходимости нужно внести изменения в нормативные правовые акты.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило 23,4 млрд рублей в целях предоставления субсидий российским авиакомпаниям в связи со снижением доходов в результате падения объемов пассажирских воздушных перевозок вследствие распространения новой коронавирусной инфекции.