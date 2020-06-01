Для редкого заболевания рака крови может появиться новое эффективное лечение

01.06.2020, 9:53, Разное

Японские исследователи разрабатывают новую методику для борьбы с онкологическими заболеваниями. Это поможет найти способы эффективного лечения для редкого вида рака крови.

Новая технология уже прошла клинические испытания командой исследователей Университета Ми и Университета Нагоя. Инновационный протокол лечения отличается меньшими побочными эффектами. Кроме того, методика поможет решить проблематику со вторичным вовлечением центральной нервной системы. Такой вид онкологии, как лимфома, развивается из лимфоцитов и делится на множество подтипов, наиболее редким из которых является внутрисосудистая большая B-клеточная лимфома (IVLBCL). Ее сложно точно диагностировать, поскольку опухолевые лимфоциты вырастают внутри кровеносных сосудов. Из-за этого у пациента нет заметных увеличений лимфоузлов или отеков, как в случае с другими типами рака крови.

Чаще всего недуг поражает людей пожилого возраста, что осложняет лечение. Методы стандартной химиотерапии высокими дозами могут вызвать серьезные побочные эффекты. А это, в свою очередь, влияет на центральную нервную систему, приводя к нарушениям в ее работе. Новое эффективное лечение редкого типа рака крови включает в себя препарат «Ритуксимаб». Двухфазное длительное лечение с постоянным наблюдением за больными показало, что 76% пациентов достигли без существенных ухудшений состояния двухлетней выживаемости.

При этом значительно ниже были показатели токсичности лечения и количества осложнений, а возникаемые при этом побочные эффекты легко устранялись. Данная методика стала первым «проспективным» анализом видов лечения у пациентов с IVLBCL. Новый протокол эффективен для больных без явных признаков поражения ЦНС. При этом важным преимуществом инновации стало то, что в ней не задействованы новые агенты и используются только обычные лекарственные средства.