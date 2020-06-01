 

От непогоды в Москве пострадали около 80 машин

01.06.2020, 9:30, Новости дня

Дожди с порывистым ветром в Москве повалили почти 400 деревьев, повредив около 80 машин, и привели к подтоплению 26 приусадебных участков, сообщили в понедельник в экстренных службах.

«С пятницы в Москве были повалены почти 400 деревьев, повреждения получили около 80 машин», – сообщил источник ТАСС.

Кроме того, в семи населенных пунктах в Новой Москве оказались подтоплены четыре дачных дома, 26 приусадебных участков, три моста, в Митино дожди подтопили 40 гаражей.

«Сейчас в Новой Москве остаются подтопленными 13 приусадебных участков», – уточнили в экстренных службах.

Вместе с тем дожди в Москве не привели к сбоям в работе объектов ЖКХ и энергетики. Аэропорты также работают в штатном режиме.

Напомним, в воскресенье в экстренных службах столицы сообщили, что из-за сильных дождей с порывистым ветром в Москве с пятницы было повалено около 200 деревьев.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Суд отказался госпитализировать в психбольницу задержанную у дома в Москве пенсионерку

26.05 / Зеленский поддержал идею привлечения волонтеров, которые будут следить за соблюдением противоэпидемических правил

02.04 / В Алматы на карантин закрыли целый микрорайон, где живут 20 тысяч человек

29.05 / Министерству внутренних дел предложили амнистировать нелегальных мигрантов

27.05 / Представлен новый гибридный BMW X2 xDrive25e

13.04 / Пассажиропоток в аэропорту Гонконга упал до рекордного минимума

26.05 / Китай продолжит усилия по снижению ставок по кредитам

25.04 / Отец Нурмагомедова госпитализирован

29.05 / «Трансперенси» попросила проверить Пескова из-за ипотеки в Нью-Йорке

21.05 / Трамп допустил заключение с Россией нового соглашения по контролю над вооружениями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска