От непогоды в Москве пострадали около 80 машин

01.06.2020, 9:30, Новости дня

Дожди с порывистым ветром в Москве повалили почти 400 деревьев, повредив около 80 машин, и привели к подтоплению 26 приусадебных участков, сообщили в понедельник в экстренных службах.

«С пятницы в Москве были повалены почти 400 деревьев, повреждения получили около 80 машин», – сообщил источник ТАСС.

Кроме того, в семи населенных пунктах в Новой Москве оказались подтоплены четыре дачных дома, 26 приусадебных участков, три моста, в Митино дожди подтопили 40 гаражей.

«Сейчас в Новой Москве остаются подтопленными 13 приусадебных участков», – уточнили в экстренных службах.

Вместе с тем дожди в Москве не привели к сбоям в работе объектов ЖКХ и энергетики. Аэропорты также работают в штатном режиме.

Напомним, в воскресенье в экстренных службах столицы сообщили, что из-за сильных дождей с порывистым ветром в Москве с пятницы было повалено около 200 деревьев.