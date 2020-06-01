Международный день защиты детей в РФ проведут онлайн

01.06.2020, 9:30, Новости дня

В 2020 году в связи с распространением коронавируса Международный день защиты детей по всей РФ пройдет в онлайн-формате.

Поддержке семей с детьми и защите прав ребенка отводится важное место в политике России, при этом особое внимание уделяется традиционным ценностям, сообщила ТАСС уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Сегодня поддержка семей с детьми, защита прав каждого ребенка находятся в фокусе политики нашего государства. Отвечая на новые вызовы, которые возникают в сфере детства, в РФ принимаются новые законы, разрабатываются различные программы поддержки семьи, отцовства, материнства и детства, особое внимание уделяется традиционным ценностям создания большой и дружной семьи», – рассказала Кузнецова.

В этом году в преддверии Дня защиты детей образовательная онлайн-платформа «Учи.ру», которой пользуются 8 млн российских школьников, при поддержке уполномоченного при президенте по правам ребенка запускает проект помощи малоимущим многодетным семьям. Учащимся с 1 по 11 класс из таких семей будет бесплатно предоставлен неограниченный доступ для занятий по школьным предметам, программированию, а также к развивающим играм. Доступ открывается на целый год с момента активации, которую можно совершить до 31 июля 2020 года.

Кроме того, мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей, состоятся в РФ в режиме онлайн.

Так, 1 июня пройдет Всероссийский онлайн-фестиваль «Большая перемена». Герой России, летчик-космонавт, председатель Российского движения школьников Сергей Рязанский откроет прием проектов на Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы». В течение дня по всей стране пройдут онлайн- и офлайн-мероприятия с участием музыкантов, спортсменов, ученых, дизайнеров, блогеров, представителей детских и юношеских движений, федеральных детских центров. В мероприятиях фестиваля «Большая перемена» примут участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, министр просвещения Сергей Кравцов, олимпийские чемпионки Алина Загитова, Елена Исинбаева, Екатерина Макарова и многие другие.

В то же время музей Тропинина покажет видео-рассказ о детском портрете как особом виде портретного жанра на примере произведений XVIII-XIX веков. Кроме этого, состоится онлайн-встреча с известным художником, заслуженным работником культуры РФ Владимиром Богачевым, который расскажет, как в условиях самоизоляции организовать мастер-классы по рисованию, в том числе, для детей с ограниченными возможностями.

Также телеканал «Мир» проведет трансляции театральных постановок со всей России. Неделю детских спектаклей откроет Московский театр «Et Cetera» под руководством Александра Калягина постановкой сказки Оскара Уайльда «Звездный мальчик». В программе также спектакли из театров Санкт-Петербурга, Иркутска, Барнаула, Кургана, Московской и Иркутской областей. Зрителей ждут «Сказка о золотой рыбке», «Колобок», «Стойкий оловянный солдатик», «Приключения Буратино», чеховская «Каштанка» и другие произведения. Самых маленьких зрителей от четырех лет ждут постановки кукольных театров России.

В регионах к празднику подготовили образовательные и развлекательные онлайн-акции, мастер-классы и конкурсы, спортивные мероприятия и квесты, а также подарки. В Свердловской области власти передадут семьям, где воспитываются особенные дети, наборы с фруктами, какао, сухими завтраками, печеньем и книгами. Детям из многодетных и малоимущих семей Чечни в рамках федерального партийного проекта «Крепкая семья» волонтеры раздадут развивающие игры. Жители Курской области поздравят воспитанников детских домов и интернатов, подарят ребятам подписку на популярные издания.

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» организует марафон исполнения детских желаний, приуроченный к Международному дню защиты детей. Основная активность проекта в этот день – исполнение заветных желаний его участников. Мечты исполняются как в онлайн-формате (встречи с кумирами, мастер-классы от профессионалов посредством прямой связи), так и офлайн – с соблюдением всех мер предосторожности и сохранением дистанции между участниками.

Воронежской театр оперы и балета совместно с фондом «Добросвет» подготовил и записал концертную программу «Карусель детства» в помощь детям, страдающим онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Также онлайн-концерт в честь Дня защиты детей даст Новосибирский духовой оркестр и сыграет произведения, записанные музыкантами в период самоизоляции.

Для школьников некоторых регионов Северо-Запада, которые собирались поехать летом в оздоровительные лагеря, в День защиты детей начнут работу онлайн-смены. «Семидневные смены позволят увлечь детей с самого утра до позднего вечера. Основная тематика смен – выбор профессии, изучение биологического разнообразия, инженерия и робототехника», – сообщили в министерстве образования Калининградской области.

Дети в Тюменской области в рамках онлайн-проекта «Детство БезОпасности» смогут пройти квест на знание основ личной безопасности. В подарок участники получат набор стикеров для онлайн-общения, специально созданных дизайнерами для этого проекта. Детям из Карачаево-Черкессии напомнят правила безопасного поведения в интернете и проведут открытый урок.

Орловский дворец пионеров и школьников им. Гагарина к празднику также запустил онлайн-марафон с ежедневными заданиями – например, предложить, как можно помочь очистить планету. Для детей из Самарской области призеры Всероссийских олимпиад по химии Илья Архипов и Дмитрий Дмитриев на YouTube канале покажут интересные химические опыты, которые можно безопасно повторить в домашних условиях. Кроме того, подросткам предлагают поучаствовать в челлендже и выложить в соцсетях видео, на котором они задают вопросы своим бабушкам и дедушкам на молодежном сленге.

Ряд регионов предлагает пересмотреть семейные фотоархивы. В Курганской области на конкурсе «В объективе: дети» жюри выберет лучшие семейные снимки жителей в разных номинациях. На базе волонтерского штаба «Мы вместе – Севастополь» откроется фотовыставка региональной общественной организации «Особые дети». «Фотографии, которые будут представлены на экспозиции, сделали детки с аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП и другими заболеваниями. Все они прошли обучение у фотографа по специальной программе», – отметили в пресс-службе штаба.

На Урале праздник начнут с бодрой зарядки – для маленьких жителей Югры общеокружную онлайн-зарядку проведет кандидат в мастера спорта по ушу, член молодежной сборной РФ Ульяна Тиунова. Также посвятить праздник подвижным занятиям и дистанционно поучаствовать в хореографическом фестивале предлагают детям Крыма.