В Арктике обнаружены шарики из мха, которыми движет неизвестная сила

01.06.2020, 9:30, Разное

Американские исследователи обнаружили на территории Арктики загадочные шарики, состоящие из мха. При этом выявленные объекты перемещаются по поверхности, как будто ими движет неизвестная ранее науке сила.

Как сообщают СМИ, найденные моховые шарики перемещаются массово, целыми колониями. За одни сутки они под влиянием загадочной силы передвигаются на 2,5 сантиметра. При этом периодически эти образования все вместе меняют направление.

Стоит отметить, что сами шары из мха были обнаружены в ледниках Арктики несколько десятилетий назад. Но только сейчас исследователи попытались найти ответ, что же может быть причиной такого скоординированного движения растений.

Специалисты Университета Айдахо исследовали перемещающийся мох на леднике Рут Глейшер, расположенном в районе Аляски. В яйцевидных конгломератах мха и грязи, как оказалось, может обитать ряд беспозвоночных. Таким образом, растение обеспечивает ключевые места жизни для колоний животных.

Анализ движения, проводимый на протяжении четырех лет, показал, что все объекты имеют определенные направления перемещения. При этом ни сами «путешествия» растений, ни смена вектора, не связаны ни с направлением солнечного света, ни с преобладающими ветрами или уклоном льда. Однако вероятной причиной необычного явления может являться наличие в образованиях их грязи и мха нематод, ногохвосток и тихоходок.