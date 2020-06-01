Неизвестные уничтожили звезду Дональда Трампа на Аллее славы в Голливуде

01.06.2020, 9:25, Разное

Неизвестные злоумышленники уничтожили звезду Дональда Трампа на знаменитой Аллее славы в американском Голливуде. Такие звезды монтируются в тротуар в качестве награды и памятника за весомый вклад в развитие культуры и искусства.

Звезда Трампа разрушена до такой степени, что в настоящее время сложно определить, кому она принадлежала. Многие связывают произошедшее с протестными акциями, разгоревшимися в США на днях из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицейскими, пишет Kp.ru.