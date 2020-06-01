 

Погода в мае 2020 года установила исторический рекорд

01.06.2020, 9:25, Разное

Погода в Москве и Московской области в мае 2020 года установила исторический рекорд по количеству осадков. Объем спустившейся с неба влаги почти в два раза превысил месячную норму.

Метеоролог Татьяна Позднякова отметила, что в последний месяц весны в столичном регионе выпало более 159 миллиметров осадков. Это является рекордным показателем за всю историю наблюдений. Синоптики допускают, что в будущем аномальные погодные явления будут происходить все чаще, передает телеканал “360”.



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