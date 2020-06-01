 

Министр без идей и смелости – Tagesspiegel упрекнул Мааса в профнепригодности

01.06.2020, 9:10, Новости дня

У министра иностранных дел Германии Хайко Масса отсутствует необходимые профессиональные качества для того, что занимать такой пост, пишет Der Tagesspiegel. У него нет идей, стратегии, лидерских качеств, воли, а также смелости. При этом сейчас Германия как никогда нуждается в сильном руководстве на мировой арене, объясняет автор статьи Штефан-Андреас Касдорф.


Reuters

«Почему два года назад Хайко Мааса назначили на пост министра иностранных дел?» — задаётся вопросом Der Tagesspiegel. Точно не потому, что у него был необходимый профессиональный опыт. Он никогда не занимался внешней политикой. К тому же у него нет стратегии и лидерских качеств, а Германия сейчас как никогда нуждается в сильном руководстве на мировой арене, объясняет автор статьи Штефан-Андреас Касдорф.

«Европа, Китай, США, Россия, Великобритания (да, брексит ещё никуда не делся), НАТО, разоружение — кто посмеет сказать, что министру иностранных дел нечем заняться», продолжает издание. К примеру, в преддверии председательства Германии в Совете ЕС было бы неплохо представить план обновлённого сотрудничества с Францией и Польшей. Это «укрепит чувство общности», в чём так нуждается Евросоюз. Иначе он распадётся, предостерегает автор.

«Ах да, Маас. А что случилось — просто ещё раз для примера — с намерением перезагрузить отношения с Россией?» — интересуется Касдорф. Ведь именно с этой целью в марте 2018 года партия выдвинула его на пост главы внешнеполитического ведомства. Но Маас напротив своими антироссийскими заявлениями настроил однопартийцев против себя, нарушив тем самым заветы автора «новой восточной политики» Вилли Брандта. При этом он не предложил никаких альтернатив. «Какой непрофессионализм», — заключает автор.

«А что с отношениями с Америкой Трампа или Китаем? С инициативами по сдерживанию мании величия? С «альянсом за многосторонность» в качества противовеса? Маас пожурит то тех, то этих, Китай — за Гонконг, США — за то, что они не ценят таких обеспечивающих мир соглашений как Договор об открытом небе, но всё это забывается. Символы в Twitter — это ещё не программа».

Также Маас не предложил никакой концепции по поводу ядерного участия Германии в НАТО, которая могла бы сплотить партию и фракцию. Возможно потому, что у него нет идей, воли и смелости, полагает Касдорф.



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