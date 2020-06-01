 

Путин назвал вопросы воспитания детей в числе ключевых приоритетов России

01.06.2020, 9:08, Новости дня

Президент Владимир Путин направил приветствие к Международному дню защиты детей, подчеркнув, что в РФ вопросы воспитания детей находятся в числе ключевых общенациональных приоритетов.

«В РФ вопросы воспитания детей, укрепления семейных ценностей – в числе ключевых общенациональных приоритетов. Важно, чтобы каждый ребенок рос здоровым и счастливым, был окружен заботой и любовью. В этой связи хочу с удовлетворением отметить большую, востребованную работу Российского детского фонда. Его социально значимые благотворительные, просветительские, культурные, творческие проекты, направленные на поддержку детей, развитие их талантов и способностей», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что Международный день защиты детей призван привлечь внимание государства и общества к проблемам защиты прав и интересов детей, совершенствования системы образования, охраны здоровья.

«К сожалению, сегодня, в условиях распространения опасной болезни, традиционные торжества, которые на протяжении многих лет проходили в Москве, не состоятся. Но, уверен, мы вместе преодолеем эту беду, и, как только станет возможным, участники праздничных мероприятий, организованных Российским детским фондом, обязательно встретятся в столице нашей Родины», – добавляется в сообщении.



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