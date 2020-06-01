 

“С “кровавым пастором”. Гончаренко спел “Лєнта за лєнтою” с Турчиновым

01.06.2020, 9:06, Новости дня

Гостем программы “Гончаренко рулит” нардепа от “Европейской солидарности” Алексея Гончаренко на аккаунте “5 канала” в YouTube стал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. 

“Если я с “кровавым пастором” не спою “Лєнта за лєнтою”, что это?” – сказал Гончаренко.

“Это слабое место. Чубай молодец. Это очень хорошая песня”, – отреагировал Турчинов.

Эпизод программы с исполнением песни Турчиновым Гончаренко обнародовал в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Новий випуск шоу «Гончаренко рулить» з Олександром Турчиновим: * як анексували Крим; * чому погрожував Янукович; * чому стався Майдан; * шо надихнуло на написання казки? Посилання шукайте у сторіс та на YouTube.

Публикация от Олексіи * Гончаренко (@oleksiihoncharenko) 29 Май 2020 в 12:30 PDT

“Лєнта за лєнтою” – песня Украинской повстанческой армии (УПА). Ее также на концертах исполняет фронтмен группы “Плач Єремії” Тарас Чубай.

Ее авторы – повстанцы Николай Сорокалита (Лютый”) и Василий Заставный (Шершень).

ВИДЕОВидео: 5 канал / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Кадлоу: США, возможно, увеличат ассигнования на помощь малому бизнесу

28.04 / В Киеве за сутки выявили 78 новых случаев COVID-19

09.04 / В Беларуси общее количество пациентов с коронавирусом – почти 1,5 тысячи, 16 человек умерли

14.04 / Пожарные спасли кота, который просидел на дереве пять дней

27.03 / Ученики английской гимназии проведут 14 дней в изоляции после поездки в Лондон

02.04 / Как выбирать продукты и питаться в период пандемии коронавируса

28.04 / Moody’s дало прогноз по сокращению ВВП России

08.05 / Трамп допустил некомпетентность персонала Уханьского института вирусологии

20.04 / Верховный суд РФ проведет первые онлайн заседания

25.04 / Аргентинские заключенные подожгли тюрьму из-за больных коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска