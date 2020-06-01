Количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 24 тыс., число новых случаев снизилось

01.06.2020, 9:06, Новости дня

За последние сутки в Украине коронавирус выявили еще у 340 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 1 июня.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования увеличилось до 24 012.

За последние 24 часа от коронавирусной инфекции скончалось 10 человек, в целом жертвами пандемии стали 718 украинцев.

Вылечилось от инфекции 9690 больных (+152 за сутки), 13 604 продолжают болеть.

Таким образом, количество новых случаев инфицирования коронавирусом в Украине опять снизилось (в предыдущие четыре дня было больше, например, накануне – 468), летальных исходов тоже меньше (вчера было 12).

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнил в Facebook, что с начала эпидемии в Украине методом полимеразной цепной реакции было исследовано на коронавирус 363 187 образцов, методом ИФА (на антитела) – 10 944.

Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах страны:

Винницкая область – 1005;

Волынская область – 932;

Днепропетровская область – 942;

Донецкая область – 163;

Житомирская область – 742;

Закарпатская область – 1206;

Запорожская область – 447;

Ивано-Франковская область – 1420;

Киев – 3043;

Киевская область – 1600;

Кировоградская область – 514;

Луганская область – 47;

Львовская область – 1700;

Николаевская область – 294;

Одесская область – 896;

Полтавская область – 270;

Ровенская область – 1770;

Сумская область – 170;

Тернопольская область – 1176;

Харьковская область – 1083;

Херсонская область – 178;

Хмельницкая область – 454;

Черкасская область – 406;

Черновицкая область – 3377;

Черниговская область – 177.

Підтверджено 24 012 випадків COVID-19, з них 9690 одужали, 718 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено… Posted by Центр громадського здоров’я України on Pühapäev, 31. mai 2020

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,17 млн, из них более 2,64 млн вылечились, а 372 тыс. умерли.