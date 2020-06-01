Количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 24 тыс., число новых случаев снизилось
01.06.2020, 9:06, Новости дня
За последние сутки в Украине коронавирус выявили еще у 340 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 1 июня.
Общее количество подтвержденных случаев инфицирования увеличилось до 24 012.
За последние 24 часа от коронавирусной инфекции скончалось 10 человек, в целом жертвами пандемии стали 718 украинцев.
Вылечилось от инфекции 9690 больных (+152 за сутки), 13 604 продолжают болеть.
Таким образом, количество новых случаев инфицирования коронавирусом в Украине опять снизилось (в предыдущие четыре дня было больше, например, накануне – 468), летальных исходов тоже меньше (вчера было 12).
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнил в Facebook, что с начала эпидемии в Украине методом полимеразной цепной реакции было исследовано на коронавирус 363 187 образцов, методом ИФА (на антитела) – 10 944.
Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах страны:
Винницкая область – 1005;
Волынская область – 932;
Днепропетровская область – 942;
Донецкая область – 163;
Житомирская область – 742;
Закарпатская область – 1206;
Запорожская область – 447;
Ивано-Франковская область – 1420;
Киев – 3043;
Киевская область – 1600;
Кировоградская область – 514;
Луганская область – 47;
Львовская область – 1700;
Николаевская область – 294;
Одесская область – 896;
Полтавская область – 270;
Ровенская область – 1770;
Сумская область – 170;
Тернопольская область – 1176;
Харьковская область – 1083;
Херсонская область – 178;
Хмельницкая область – 454;
Черкасская область – 406;
Черновицкая область – 3377;
Черниговская область – 177.
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Posted by Центр громадського здоров’я України on Pühapäev, 31. mai 2020
С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,17 млн, из них более 2,64 млн вылечились, а 372 тыс. умерли.
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