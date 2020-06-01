 

“Манчестер Юнайтед” собрался приобрести Хаверца

01.06.2020, 9:00, Новости дня

“Манчестер Юнайтед” вступил в борьбу за полузащитник “Байера” Кая Хаверца. Самый титулованный клуб Англии готов предложит 55 миллионов евро за 20-летнего немца.

Как сообщает “Спорт-Экспресс”, “Манчестер Юнайтед” намерен приобрести Хаверца во время летнего трансферного окна. Контракт Кая с “Байером” рассчитан до июня 2022 года. Клуб оценивает своего лидера в 80 миллионов евро.

Конкуренцию “Манчестер Юнайтед” может составить мюнхенская “Бавария”. Однако “Байер” не хотел бы продавать своего лидера другому клубу бундеслиги. В текущем сезоне Хаверц сыграл за “аспириновых” в 38 матчах, в которых забил 15 мячей и отдал 8 результативных передач.



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