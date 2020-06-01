Посол РФ сообщил о тысяче россиян, застрявших в США из-за пандемии коронавируса

01.06.2020, 8:54, Новости дня

Около тысячи застрявших в Соединенных Штатах россиян ожидают возвращения на родину, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Более 2 тысяч своих граждан Россия уже вывезла.

“Для репатриации из США уже было организовано восемь спецрейсов: семь с восточного побережья и один – с западного. Вернуться на Родину смогли более двух тысяч человек”, – уточнил Антонов.

Дипломат отметил, что в Соединенных Штатах остаются еще около тысячи россиян, “которые хотели бы как можно скорее оказаться дома”. В их числе семь школьников, которые ожидают “улучшения эпидемиологической ситуации в США” для отправки в Россию.

“Благодаря усилиям дипломатов в полетные списки этих рейсов удалось в общей сложности включить 44 граждан, нуждающихся в незамедлительной репатриации по причинам гуманитарного характера. Среди них лица в непростой жизненной ситуации, больные, проходившие в США лечение и реабилитацию, инвалиды и пожилые люди, а также пять студентов, срок обучения которых подошел к концу”, – пояснил Антонов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил 30 мая, что на родину хотят вернуться более 25 тысяч остающихся за рубежом россиян. Решения о вывозе принимаются с учетом эпидемиологический обстановки, добавил Лавров.

Ранее глава Минкомсвязи Максут Шадаев сообщил, что заявления на портале госуслуг, необходимые для попадания в списки на вывозные рейсы, заполнили около 70 тысяч россиян, а вернулись в РФ больше 20 тысяч. “Рейсы планируются, регистрация на рейсы осуществляется на портале госуслуг. Когда в аэропорт приезжают наши граждане, они уже точно знают, что они в списках на вылет. Никакой неразберихи”, – заверяет Шадаев.

Из-за пандемии коронавируса Россия в начале апреля полностью приостановила вывоз граждан из других стран. Но тысячи граждан при этом продолжают оставаться за границей и не знают, как вернуться на родину. Настоящее Время уже рассказывало о застрявших в Индии, Таиланде, Греции и Панаме, на Филиппинах и в Перу, а также в других точках мира. Десятки тысяч россиян все еще находятся в зарубежных странах, среди которых государства с низким уровнем медицины и высоким уровнем полицейского произвола – например, такие, как Гватемала.