 

Пашинян и члены его семьи заразились коронавирусом

01.06.2020, 8:53, Новости дня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены его семьи заразились коронавирусом, при этом ни один из них не испытывает симптомов болезни.

«Я сдал тест на коронавирус. К сожалению, … у меня выявлена коронавирусная инфекция. После этого тесты сдали члены моей семьи, к сожалению, у них тоже выявлена инфекция. У нас нет симптомов, температура нормальная. Сейчас мы все самоизолированы, буду работать из дома», – сообщил политик в видеообращении на своей странице в Facebook.

По словам Пашиняна, тест на коронавирус он решил сдать, поскольку планировал посетить военные части.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на воскресенье, COVID-19 выявлен у 9282 человек, 3386 излечились и 131 скончался, передает РИА «Новости».



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