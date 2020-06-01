Певица Валерия прояснила информацию об обращении за МРОТ

01.06.2020, 8:53, Новости дня

Певица Валерия опровергла сообщения о том, что ее супруг Иосиф Пригожин обращался в ФНС за помощью в виде МРОТ.

Накануне под одним из постов на странице Пригожина разгорелись споры из-за того, что продюсер ранее говорил о тяжелом положении артистов из-за коронавируса, передает РИА «Новости».

Одна из подписчиц отметила, что, вероятно, Пригожин надеялся на причисление артистической сферы к категории пострадавших и рассчитывал вернуть налоги.

«С вашими доходами это, наверное, миллионов 30», – написала в комментарии @menukhovanatasha.

К ее словам присоединилась пользовательница @shitova.olga2112, которая со ссылкой на СМИ заявила, что Пригожин якобы обратился в Федеральную налоговую службу за МРОТ. Это заявление привлекло внимание Валерии.

«Вранье. Наша семья не обращалась», – подчеркнула Валерия.

Ранее портал «Собеседник» со ссылкой на данные ФНС опубликовал список российских артистов, которые обратились в ведомство за помощью от государства. Издание подчеркнуло, что Пригожин как индивидуальный предприниматель имеет право подать на субсидию, однако он не стал этого делать.

Напомним, после заявления продюсера Иосифа Пригожина о «тяжелом» положении артистов из-за отмененных концертов музыкальному продюсеру отправили «гуманитарную помощь».

Музыкант Сергей Шнуров высмеял жалобы Пригожина на «тяжелое» положение артистов, а певец и композитор Юрий Лоза не поверил, что у Пригожина «нет в загашнике денег». В ответ Пригожин заявил, что его слова вырвали из контекста.

Художник Никас Сафронов заявил, что никто из популярных артистов не находится на грани нищеты, а певец Григорий Лепс посоветовал артистам продолжать работать.