 

В Москве от коронавируса вылечилась 101-летняя пациентка

01.06.2020, 8:46, Новости дня

Пациентка, которой исполнился 101 год, выписывается из Научного медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Минздрава после лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Из ФГБУ «Научный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, который в апреле 2020 года был перепрофилирован в инфекционную больницу для лечения больных с диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 … выписывается 101-летняя пациентка», – передает РИА «Новости» сообщение центра.

Там добавили, что пациентка поступила в центр уже с подтвержденным диагнозом COVID-19, сейчас ей ничего не угрожает, она чувствует себя прекрасно и готовится к выписке и встрече с родными.

Напомним, ранее в мае две пациентки старше 100 лет были выписаны из городской клинической больницы №52 после успешного лечения от коронавируса.



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