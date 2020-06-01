В США заявили о причастности РФ к беспорядкам

01.06.2020, 8:46, Новости дня

Бывший советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в «причастности к беспорядкам» в Соединенных Штатах. При этом она не привела доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.

Видеоотрывок беседы Райс с телеведущим Вольфом Блитцером опубликовал журналист Саагар Энжети в Twitter, передает РИА «Новости».

«Я бы не удивилась, узнав, что они (Россия) подстрекают обе стороны с помощью соцсетей. Не удивлюсь, если выяснится, что они каким-либо образом спонсируют их в той или иной форме», – сказала Райс.

При этом она заявила, что делает такие умозаключения, основываясь на «собственном опыте», поскольку в последнее время она не знакома с информацией разведки.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели задержанного полицией в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские надели на Флойда наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре мужчина умер. Стражей порядка отстранили от выполнения обязанностей. Позже одного из них задержали, предъявив обвинение в непредумышленном убийстве. Однако семья Флойда требует переквалифицировать обвинения задержанному полицейскому на более тяжкие.

В ряде городов США, в том числе в Вашингтоне, после убийства Флойда ввели комендантский час. Губернатор Миннесоты издал указ о полной мобилизации сил нацгвардии США в регионе для установления порядка. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить войска в Миннеаполис. Он также призвал губернаторов и мэров других городов задействовать национальную гвардию для предотвращения беспорядков.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, как убийства афроамериканцев разрушают светлый образ полиции США. Эксперт Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.